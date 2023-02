Slachtoffers treinramp Buizingen wachten al 13 jaar op erkenning en vergoeding van de verzekering

Anita Mahy uit Bergen zat zelf op de trein, maar raakte niet gewond. “Ik zat in de tegenovergestelde richting en dat heeft me gered. Als voorzitster van de vzw "Treinramp Buizingen: Nooit meer" strijd ik voor een erkenning en ook een vergoeding voor de morele schade. Ik ben nog steeds bang op de trein en ga steeds in tegenovergestelde richting zitten. Voorlopig heeft de verzekering nog geen schadevergoeding uitbetaald, voor geen enkel slachtoffer. Ook niet voor diegenen die hoge medische kosten hebben. Dat is echt een schande.”