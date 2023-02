Spanje voert als eerste land in Europa "menstruatieverlof" in en versoepelt abortuswetgeving

In Spanje hebben vrouwen voortaan het recht om betaald ziekteverlof te nemen bij pijnlijke menstruatie. Het parlement keurde een wet goed die een primeur is in Europa. De maatregel maakt deel uit van een veel ruimere tekst, die ook het recht op abortus verstevigt. Daarnaast stemde het Spaanse parlement ook in met een wet die het mensen makkelijker maakt om hun officiële geslacht te veranderen.