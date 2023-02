Spitsstrook tussen Aarschot en Wilsele richting Brussel komt er pas eind 2023

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wil dat de spitsstrook tussen Aarschot en Wilsele op de E314 richting Leuven en Brussel in de tweede helft van 2023 gebruiksklaar is. Dat is een extra rijstrook op de autosnelweg die opengesteld wordt op momenten dat er veel verkeer is.

Voor de strook kan gebruikt worden, moeten de gevolgen ervan, zoals de geluidshinder en CO2-uitstoot, nog onderzocht worden in een studie. Eenmaal die studie rond is en goedgekeurd wordt, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en kunnen de werken starten.