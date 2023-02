Stad Ieper en Defensie raken het niet eens over de verkoop van 2 leegstaande panden

De twee panden zijn eigendom van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). Dat is een openbare dienst die een halve eeuw geleden is opgericht om “te voorzien in de sociale en culturele behoeften van het Ministerie van Landsverdediging”.

“De woningen werden verhuurd tot stabiliteitsproblemen de kop op staken”, zegt Evy Point, directeur van de dienst huisvesting binnen de CDSCA. In 2007 werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt door de stad. “Als we toen verwittigd waren van dat RUP hadden we nu niet in deze situatie gezeten”, zegt Point.