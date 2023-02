Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen houdt tekenmarathon van 24 uur: iedereen welkom

Om de twee jaar organiseert de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen een tekenmarathon van 24 uur. Iedereen is dan welkom om in alle hoeken van de school te gaan zitten en te tekenen. Papier wordt voorzien, alleen tekengerei moet je zelf nog meebrengen. De marathon moest vorig jaar nog uitgesteld worden door corona. De uitgestelde editie is dit jaar meteen het startschot van een feestjaar, want de Academie viert zijn 360ste verjaardag.