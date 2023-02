Tesla ontslaat tientallen werknemers in fabriek in VS "uit vergelding voor de oprichting van een vakbond"

In de fabriek in Buffalo werken in totaal zo'n 1.600 mensen. Uit getuigenissen van het personeel op de afdeling Autopilot moet blijken dat Tesla "extreem" streng controleert wat het personeel invoert in de computer, om zo te meten hoeveel werk ze per dag verzetten. Dat zou er toe leiden dat sommige werknemers zelfs geen pauzes meer durven te nemen om naar het toilet te gaan. Het personeel eist ook een hoger loon.

Dat Tesla-CEO Elon Musk geen fan is van vakbonden, is al langer bekend. In 2022 oordeelde de National Relations Labor Board al eens dat Tesla werknemers in Florida op een illegale manier het zwijgen heeft opgelegd door er bij hen op aan te dringen om niets te zeggen over hun loon of het ontslag van collega's. Praktijken die ingaan tegen het federale arbeidsrecht.