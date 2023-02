Tot 250 euro minder per maand: lagere energieprijzen én zuiniger verbruik doen voorschotten spectaculair dalen

Maar er is niet alleen de dalende prijs die de facturen naar beneden haalt, er is ook het dalende verbruik. Want door de energiecrisis zijn we almaar zuiniger met gas en elektriciteit gaan omspringen. Vlaamse gezinnen verbruikten vorig jaar 14 procent minder gas en 12 procent minder elektriciteit dan in 2021, berekende distributienetbeheerder Fluvius. In januari zouden Belgische gezinnen maar liefst 16 procent minder stroom hebben verbruikt dan in de periode 2017-2021, stelt hoogspanningsnetbeheerder Elia. Ook dat drukt de kosten.