Geen effectieve celstraffen voor mannen die Manchester City-fan in coma sloegen aan tankstation langs de E40

Eind 2021 zagen de vijf daders de 65-jarige man uit Ninove in de winkel van een tankstation op de E40 in Drongen, na de wedstrijd Club Brugge-Manchester City. Een van hen nam de sjaal van de man af, een andere gaf hem een slag waardoor hij op zijn achterhoofd viel en in een coma belandde.

Die twee daders zijn elk veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel. De drie andere beklaagden krijgen een werkstraf van 90 uur en een geldboete van 8.000 euro met uitstel, wegens schuldig verzuim omdat ze het slachtoffer niet geholpen hebben. Een straf met uitstel betekent dat de rechter iemand wel degelijk veroordeelt en een straf oplegt (wat dus verschijnt op het strafblad), maar de straf zelf wordt onder voorwaarden niet uitgevoerd.

Het 65-jarige slachtoffer van de agressie lag enkele dagen in coma en revalideert nog altijd na het incident. "De door hem opgelegde neurologische schade was en is aanzienlijk", stelde de rechtbank in het vonnis. "De beklaagden hebben op laffe wijze de vlucht genomen. "Het duurde 4,5 minuut alvorens een andere omstander de hulpdiensten verwittigde en geen van de beklaagden heeft de komst van de hulpdiensten afgewacht of bijkomende informatie over de oorzaak van het trauma verschaft."

Het slachtoffer en zijn familie zijn tevreden met de uitspraak, zegt hun advocaat Thomas Gillis: "De rechtbank heeft de zwaarwichtigheid van de feiten heel duidelijk in de verf gezet. Het leven van mijn cliënt zal nooit meer hetzelfde zijn".