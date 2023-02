Van zwaardere boetes voor druggebruikers tot nieuw politiekorps in de haven: met deze 7 maatregelen wil federale regering drugscriminaliteit tegengaan

"We zijn vandaag in de fase van het 'narcoterrorisme' beland, waarbij de onderwereld meer en meer mensen uit de bovenwereld bedreigt", schetst minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het plaatje. "We zien dat in de Antwerpse haven, maar eigenlijk ook in het hele land. Het gaat ook niet alleen over cocaïne, maar ook over ecstasylabo's, over afrekeningen in het milieu, ..."