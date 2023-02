Veldhospitaal van Belgische BFAST-team in Turkije kan vanaf vandaag slachtoffers van aardbeving verzorgen

Zuiver water is essentieel in de getroffen regio om te vermijden dat er grote uitbraken van ziektes ontstaan. Dat bevestigt ook Hans Kluge, directeur Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. "In het noordwesten van Syrië staan de waterreservoirs vooral boven de grond", legde hij uit in "De ochtend". "Die zijn ook vernietigd en dan krijg je cholera-uitbraken." De topprioriteit van de WHO is dan ook om nog veel meer hulp in het noordwesten van Syrië te krijgen.