Vierjarige jongen kritiek na val uit raam in Sint-Joost-ten-Node

Het incident vond woensdagochtend kort na 8 uur plaats in de Willemsstraat in Sint-Joost-ten-Node. "De politie werd er rond 8.20 uur opgeroepen voor een vierjarige jongen die uit een raam was gevallen", zegt parketwoordvoerder Willemien Baert. "De jongen is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert daar nog steeds in kritieke toestand. We hebben een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het incident."