Bouwbedrijf Dranaco slachtoffer van cyberaanval op Stad Antwerpen, bouw betoncentrale opgeschort

De site zou naast een betoncentrale ook een grote opslagplaats worden van bouwmateriaal dicht bij de stad. Onder meer bedoeld voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. "De bedoeling van het project is om zoveel mogelijk trucks van de weg te halen. We brengen alle materialen over het water zo dicht mogelijk bij de bouwwerven in de stad", aldus Dranaco.

"We beraden ons over verdere stappen, maar dit betekent minstens 6 tot 9 maanden uitstel. Ook de aanwerving van 15 tot 20 extra medewerkers voor die site staat op pauze", zegt De Rop. "Wij vinden dit uiteraard frustrerend, maar nemen niemand iets kwalijk. Dit is een geval van overmacht."