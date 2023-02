Voor het eerst in drie jaar weer een fysieke beurs in de Limburghal in Genk over studiekeuzes in het hoger onderwijs

De Limburghal in Genk ontvangt de volgende drie dagen weer duizenden laatstejaarsstudenten die informatie zoeken over de studie- of arbeidsmogelijkheden na de middelbare school. “Gesprekken zijn doorslaggevend", zegt Erik de Winter. “Je kan zoveel brochures of sites bekijken als je wil, uiteindelijk is een gesprek waar je in de diepte kan gaan bepalend. Daarom is een fysieke beurs zo belangrijk."