Niet-schuwe vos in Watermaal-Bosvoorde: "Hij heeft ons voortuintje graag"

In de Ooienstraat in Watermaal-Bosvoorde krijgt bewoonster Joëlle Bury elke dag bezoek van een vos. En die vos is zeker niet schuw. “Soms komt hij op een meter van ons als we buiten zitten, maar hij doet echt niks. We laten hem dan ook met rust en geven hem zeker geen eten. Het is best dat ze van de mens toch beetje schuw blijven, denk ik dan, zodat er geen ongelukken gebeuren”, vertelt Joëlle.

In de regio komen vossen regelmatig voor, maar meestal enkel in het donker en dan zijn ze heel schuw. Het is dus opmerkelijk dat een vos zo dicht bij mensen en andere dieren komt. “Vorige week zat mijn man buiten en kwam de vos op anderhalve meter van hem. Ook tegen de katten doet hij niets. Hij heeft gewoon zijn rustplekje gevonden”, aldus Joëlle.