In de VS zijn op korte tijd 3 treinen ontspoord: is het spoor er wel geschikt voor transport van gevaarlijke chemicaliën?

Op 3 februari ontspoorde een trein met meer dan 100 wagons in Ohio, een staat in het noordoosten van de Verenigde Staten. Gevaarlijke chemische stoffen lekten daardoor in het water, een dikke rookpluim hing dreigend boven de plaats van de ramp. Eerder deze week ontspoorden nog eens twee vrachttreinen in de VS. Veel Amerikanen vragen zich nu af of het transport van chemicaliën wel veilig kan verlopen over het spoor.