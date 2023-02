Werknemers Bewel in Pelt verspreiden pamfletten om nieuw bedrijfspand te vinden in Noord-Limburg

"We willen de directie helpen door zoveel mogelijk panden te zoeken in Noord-Limburg, zodat we in deze regio kunnen blijven werken", zegt een werknemer. "De maatwerkers hebben de pamfletten verspreid bij buren, vrienden, in winkels en op plaatsen die voor hen belangrijk zijn. Dat is ook hun manier om hun verhaal te vertellen en te tonen dat het ze raakt. Er zijn al een 15-tal mogelijke panden gevonden. We houden die bij op een lijst die we later aan de directie zullen tonen. We merken dat de mensen heel begaan zijn en echt mee willen zoeken naar een oplossing."