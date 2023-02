Sanctie voor twee zorgkundigen van Gents OCMW-rusthuis voor misplaatst TikTok-filmpje 

Het TikTok-filmpje toont een medewerkster van woonzorgcentrum (WZC) Zuiderlicht, die op een ludieke manier toont hoe je best een bed opmaakt. Dat gebeurde in de kamer van een bewoner met een mentale beperking, van wie de foto kort te zien is in het filmpje. Een medewerkster heeft het over "hoe je een bed opmaakt bij iemand met een vuil hoofd". "Dat kan vreemd en negatief overkomen bij mensen die niet weten waarover het gaat", zegt directeur Steve Sercu van WZC Zuiderlicht, "maar het ging om ergonoom coaches die moesten tonen hoe je best een bed opmaakt, zonder je lichaam al te veel te belasten. Om dat op een aantrekkelijke manier te doen, hebben ze het in een filmpje gegoten dat bedoeld was voor een intern kanaal, en daar is het onder meer fout gelopen."