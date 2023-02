Zieke kastanjebomen moeten weg uit Bruulpark in Ronse

Begin december vorig jaar zorgde een omgevallen kastanjeboom in het Bruulpark in Ronse voor schade aan het dak van de bibliotheek. En in 2018 viel er een boom op de weg naast het park.

De stad wil nog meer incidenten vermijden, en gaat daarom zieke bomen in het park vellen. In het Bruulpark staan 98 bomen, en de stad heeft alle bomen onderzocht hoe gezond ze nog zijn. Van de 52 kastanjebomen zijn er sommige erg aan toe. Ronse gaat de zieke bomen niet allemaal in 1 keer weghalen, om zo kale plekken in het park te vermijden. Er worden nu 9 bomen verwijderd. Er komen lindebomen in de plaats, een boomsoort die volgens experts het best past in het Bruulpark in Ronse.