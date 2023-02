10.000 stukjes glas uit de ramen van de 'mijnkathedraal' in Beringen gehaald voor restauratie

De eerste stappen in de restauratie van de glasramen werden al in 2016 gezet. De ramen zijn destijds gemaakt door mijnwerkers met een speciale techniek. De glaskalibers werden op maat gemaakt in de gieterijen van Cristalleries du Val-Saint-Lambert en vervolgens werden ze op de mijn in gewapend beton gegoten. Maar de ramen verkeerden intussen in slechte toestand. De firma Renotec in Geel - met heel wat ervaring in betonrestauratie en met een eigen glasatelier - kreeg de opdracht voor de restauratie van de ramen.