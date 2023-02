Politie en douane tevreden met resultaat controleactie op E40 in Wetteren: 163 inbreuken bij 128 vrachtwagens en bussen

In totaal werd er voor bijna 72.000 euro aan boetes uitgeschreven. "Die gaan niet altijd naar de chauffeur. In het geval van sociale fraude gaat die boete naar de werkgever. Sommige chauffeurs worden echt uitgebuit en dat willen we met dit soort actie tegengaan", kadert Berger. De politie is dan ook tevreden met de gehaalde resultaten. "Jammer genoeg liggen de resultaten in de lijn der verwachting. Het toont dus aan dat dit soort actie echt nodig is", besluit ze.