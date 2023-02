Aantal snelheidsovertredingen stijgt fors: kleine flitsboetes op vijf jaar tijd verdubbeld

Het aantal flitsboetes is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en blijkt uit cijfers van het verkeersinstituut Vias. Voor mensen die tussen de 1 en 10 kilometer per uur te snel reden, is het aantal boetes zelfs verdubbeld in vergelijking met 2018. "Er wordt meer en sneller geflitst", klinkt het bij Stef Willems van Vias.