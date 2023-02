Afbraak Zuidpaleis: Brusselse schepen op de bres voor handelaars

Mocht het toch komen tot een gedeeltelijke afbraak van het Zuidpaleis, dan vraagt Maingain om een alternatief voor de handelaars die in het Zuidpaleis zijn gevestigd. "Krijgen ze een winkel in een container, zoals voor een deel van de ondernemers uit de Stalingradlaan al het geval is?" Ook moeten er volgens Maingain garanties komen dat de handelaars na afloop van de werken terug kunnen keren naar hun winkel.