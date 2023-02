Amerikaanse kankerpatiënt krijgt plots oncontroleerbaar Iers accent

Voordien waren er namelijk maar twee studies gepubliceerd over een accentverandering na een kanker. In beide gevallen was er een link met de hersenen. "In 2009 is er een geval beschreven met borstkanker die was uitgezaaid naar de hersenen. In 2011 was er een vrouw met epilepsie en een hersentumor in de hersendelen verantwoordelijk voor talen."

Bij de Amerikaanse man was er pas 7 à 8 maanden na de accentverandering uitzaaiing naar de hersenen vastgesteld.