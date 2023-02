VS klaar met berging neergeschoten Chinese ballon, geen spoor van drie andere neergehaalde objecten

Het ging om veel kleinere objecten die in zeer afgelegen gebieden vlogen. De kans zou niet zo groot zijn dat er nog wat van wordt teruggevonden. De zoekactie naar het object in het Huronmeer is alvast stopgezet. De zoektocht naar de twee andere objecten loopt officieel nog, maar ook daar zijn de verwachtingen niet al te hoog gespannen. De regering gaat ervan uit dat de drie kleinere objecten vermoedelijk ballonnen of drones van burgers waren.