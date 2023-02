Brandweer redt hert dat vastzit in Houthulst en laat het opnieuw vrij

Het hert was in paniek en had lichte verwondingen aan zijn kop. "We namen het hert met verschillende mensen vast zodat het niet zou stampen", zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier van de post Langemark-Poelkapelle. "Daarna konden we het voorzichtig van tussen de draden halen. Een van onze eigen brandweermannen heeft zelf herten en controleerde het dier. Alles leek normaal. Het bewoog goed, had gezonde ogen en was sterk genoeg."

De brandweer besloot om het dier wat verderop weer vrij te laten. Het bond de poten van het dier vast en zette het in hun vrachtwagen. "Gelukkig bleef het in de vrachtwagen vrij rustig, al riep het wel af en toe", zegt Dominique Parmentier. "We reden ermee naar de bossen in de buurt van DOVO en zochten daar de meest geschikte plaats uit om het terug vrij te laten. Toen het werd losgelaten, rende het snel weg, met nog een laatste blik naar ons."