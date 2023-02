Burgemeester Oudsbergen maakt eigen weide wolfproof met Wolf Fencing Team

De omheining is dan ook speciaal afgestemd op het gedrag van een wolf. “Het eerste wat een wolf probeert is onder de omheining door te gaan, daarom hebben we pinnen in de grond geklopt, tot 80 centimeter diep.” Als een wolf niet onder de omheining door kan, heeft hij nog andere opties. “Hij probeert er dan door te gaan, maar ook dat verhinderen we met geruit gaas”, weet T’Hooft. De laatste optie voor de wolf is dan over de draad klauteren. “Maar daar zit een schrikdraad, met 4.500 volt, dat is een stevige stoot.”