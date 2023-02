Rudi Vranckx sprak met Vitali Klitsjko, ex-bokser en burgemeester van Kiev: "Niemand wil terug naar de Sovjet-Unie"

In zijn vorig leven als professioneel bokser verwierf hij de bijnaam "Dr. Ironfist" nadat hij drie keer wereldkampioen was geworden als zwaargewicht in het boksen. In de loop van het gesprek wordt steeds duidelijker hoe Klitsjko de lessen die hij leerde in de ring verder doortrekt naar zijn analyse van de oorlog. "Oekraïne bloedt, maar wat de oorlog wel duidelijk teweegbrengt, is een verenigd Oekraïne. Het tegenovergestelde van wat Vladimir Poetin wilde. De geel-blauwe vlag is overal."