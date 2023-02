CHECK - Waarom sommige mensen hun eID-kaart in de microgolfoven steken

In filmpjes en gekopieerde teksten op sociale media gonst het al langer rond: wantrouw je nieuwe elektronische identiteitskaart, want het is een "slavenpasje" en een "trackingapparaat" waarmee de overheid je doen en laten in de gaten wil houden:

"De nieuwe ID’s zijn dus allemaal voorzien van zo’n RFID-chip zonder dat de mensen dit weten. [...] De overheid verplicht u om deze ID gaan af te halen en om deze nadien altijd op zak te hebben. Met die RFID-chip in uw ID kunnen ze u dus overal volgen."