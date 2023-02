De gemeente Maasmechelen plant een nieuwe kleuterschool in deelgemeente Uikhoven

In Uikhoven, deelgemeente van Maasmechelen, komen een nieuwe kleuterschool en een nieuw wijkcentrum, op de site Herkveld vlak bij de sporthal. Vanaf volgend schooljaar zal daar plaats zijn voor 2 klasjes.

De kleuterschool ging eind juni 2020 dicht en de 25 leerlingen en 2 leerkrachten verhuisden toen naar de school in Boorsem. In het voormalige schoolgebouw in Uikhoven wonen nu Oekraïners, maar wat er op termijn met het gebouw zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Op de site waar de nieuwe school komt, wordt ook nog een wijkcentrum gebouwd, of een zaal met 200 zitplaatsen.