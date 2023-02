De Wever (N-VA) in aanloop naar Belgisch-Nederlandse haventop: "Dankbaar dat drugscriminaliteit als nationale crisis beschouwd wordt, maar ik blijf sceptisch"

"Je weet dus: die 100 gaan niet blijven. De belofte is om die 100 te vervangen door vaste mensen en dan komen er nog eens 100 bij. Dat zal ik geloven als ik die zie, als die budgetten er zijn in de begroting... We zijn bijna aan het einde van de legislatuur. Als dat geen verhaal wordt van: we budgetteren, maar de volgende regering moet het waarmaken."

"Vergis u niet: ik ben dankbaar, er komen concrete beslissingen uit die Nationale Veiligheidsraad (waar ik al lang om vroeg), dat vind ik goed. Dit is een nationale crisis, dit is geen lokaal Antwerps probleem, de geweldplegers komen vooral uit Nederland. Dat dit nu eindelijk als nationale crisis wordt beschouwd, dat de Nederlandse en Belgische regering dit samen bekijken, daar kan ik wel niet anders dan gelukkig over zijn. Dat zijn dingen waar ik toch al jaren voor pleit. De inspanning is met slepende voeten en dat er eerst een kind moet sterven vooraleer men in actie schiet, dat is natuurlijk tragisch."