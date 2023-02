18 dode migranten en vluchtelingen aangetroffen in achtergelaten vrachtwagen in Bulgarije

In de laadbak in de vrachtwagen zouden in totaal 30 tot 40 mensen hebben gezeten. Ze hadden zich verstopt onder een lading hout. 18 mensen werden dood aangetroffen. Hun doodsoorzaak is nog niet bekend, maar een verkeersongeval wordt uitgesloten. Vermoedelijk zijn ze gestikt in de laadbak.

De andere inzittenden werden verzorgd door medische teams die ter plaatse waren gekomen en later naar een ziekenhuis gebracht. 8 onder hen zouden er erg aan toe zijn. Over de identiteit van de slachtoffers en gewonden is nog niets bekend.