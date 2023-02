Drie keer meer kinderen en jongeren volgen thuisonderwijs in Mechelen op twee jaar tijd

Daarnaast zijn er veel Oekraïense kinderen die niet meer in een school ingeschreven zijn. "Dat gaat over een 60-tal. Toen we zagen dat die zich begonnen uit te schrijven, hebben we gesignaleerd aan de Vlaamse overheid dat we ons daarover zorgen maken. Het gaat toch voor een groot deel over leerlingen die jonger dan 16 zijn, die hier de taal kunnen leren en zich zouden kunnen integreren in ons onderwijs. Vooral omdat we niet weten hoe lang de oorlog nog zal duren. We willen dat die kinderen de beste kansen krijgen op een goede toekomst en dan is kwalitatief onderwijs noodzakelijk."