Eerste groep van asielzoekers vertrekt uit hotel in Sint-Pieters-Leeuw

Wat is er deze week gebeurd?

Een kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek, waar tot voor kort zo'n 1.000 mensen in een erg onhygiënische en onveilige situatie verbleven, werd deze week ontruimd. Het grootste deel van de bewoners waren asielzoekers die niet terechtkonden in het opvangnetwerk van Fedasil, hoewel ze daar wel recht op hadden.

172 mensen werden met bussen naar een hotel in Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant) gebracht, zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte was. Anderen zijn niet op de bus geraakt en zochten hun toevlucht op een brug bij het Klein Kasteeltje in Brussel.