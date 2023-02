Eerste steen gelegd voor bouwproject Agnetenpark, op voormalige scholencampus in centrum van Peer

"We hebben de eerste spade in de grond gestoken, symbolisch natuurlijk, om de start te geven aan dit belangrijk project voor heel Peer", begint burgemeester Steven Matheï (CD&V). Met deze eerste steenlegging is de eerste bouwfase van het Agnetenpark in de stad officieel gestart. Er komen 81 duurzame appartementen, 2 commerciële ruimtes en een stadspark. Die werken zullen in het voorjaar van 2024 afgerond zijn, daarna start de tweede fase en komen er 19 assistentiewoningen, 22 kloosterstudio's, 13 kloosterlofts en een horeca-zaak bij.

Het bouwproject ligt tussen de straten Zuidervest en Kloosterstraat, op de site waar vroeger de scholencampus van Agnetendal en de vrije basisschool gelegen waren. De voorbereidende werken zijn al gebeurd. "We zijn al bezig aan ons nieuw dienstencentrum, de Perelaar, waar senioren voor vanalles en nog wat terecht zullen kunnen. Daarvoor hebben we een stukje van het oude klooster behouden, waar heel Peer-centrum ontstaan is", vertelt Matheï. De stad vond het belangrijk dat dat behouden werd.