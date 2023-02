Elf dagen na aardbeving nog vier mensen levend vanonder puin gehaald in Turkije

Het is intussen elf dagen geleden dat Turkije en Syrië werden getroffen door een reeks aardbevingen waarvan de zwaarste een kracht had van 7.8. De kans dat er mensen levend van onder het puin worden gehaald, verkleint dagelijks. Toch zijn nog enkele mensen gered, onder wie een 12-jarige jongen in de provincie Hatay. In diezelfde provincie is een man, 278 uur na de aardbevingen, van onder het puin gehaald. Ook een vrouw van 42 jaar uit de stad Kahramanmaras is levend teruggevonden.