Energie blijft goedkoper worden: "Het loont de moeite om nu je energiecontract te vergelijken"

In 2023 ontvangen gezinnen opnieuw het basispakket energie via hun energiefactuur, deze keer voor de maanden januari, februari en maart. Het basispakket gas bedraagt 135 euro per maand, dat komt neer op een nieuwe premie van 405 euro. Het basispakket elektriciteit bedraagt 61 euro per maand, in totaal is dat 183 euro.