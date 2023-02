"Eveline" blijft in de cel tot start proces

"Eveline" werd vorig jaar aangehouden omdat hij naaktbeelden en filmpjes van enkele bekende Vlamingen had bemachtigd. Maar in afwachting van zijn proces werd hij weer vrijgelaten. Eind vorig jaar werd hij opnieuw aangehouden op verdenking van nieuwe feiten in Nederland, deze keer onder het pseudoniem "Ariana". De raadkamer wilde de man opnieuw vrijlaten, maar daartegen ging het openbaar ministerie in beroep. En de kamer van inbeschuldigingstelling heeft nu beslist dat de man in de cel blijft tot aan zijn proces.