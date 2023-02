Saidja Desmet ziet kinderdroom in duigen vallen: als Nederlandstalige Brusselaar kan hij examen voor autohandelaar niet in Nederlands afleggen

"We begrijpen de frustraties en het is niet normaal dat het niet mogelijk is om het examen af te leggen", zegt Nicolas Roelens, woordvoerder van bevoegd staatssecretaris Barbara Trachte (Ecolo). Al benadrukt hij wel dat het om een heel uitzonderlijke situatie gaat. “Elk jaar leggen vijfduizend mensen zo’n examen af. Heel soms is het inderdaad een probleem om Nederlandstalige juryleden te vinden. Vroeger konden Nederlandstalige Brusselaars het examen dan in Vlaanderen afleggen, maar in Vlaanderen is dat afgeschaft.”