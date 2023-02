Nog 365 extra opvangplaatsen bij het leger? Niet zo simpel, reageren Rode Kruis en staatssecretaris de Moor 

Maar hoe komt het dat die opvangplaatsen niet gevuld zijn? Voor de situatie in Berlaar bijvoorbeeld, zijn twee redenen, zo vertelde Joachim Deman van het Rode Kruis in "De ochtend".

"Berlaar was in eerste instantie een tijdelijk noodopvangcentrum. Dat is nog altijd tijdelijk, maar is verlengd tot het einde van het jaar. Vanaf dat wij horen dat een opvanglocatie verlengd wordt, is het onze humanitaire reflex om een minimum aan comfort te bieden. De alleenstaande mannen slapen daar nu nog niet in containers en gezien de verlenging willen we dat basiscomfort nu wel bieden. Vanaf maandag beginnen we daarmee. Voor die logistieke oefening is er nu dus wat capaciteit minder, aangezien we voor het plaatsen van die containers ook ruimte nodig hebben."

"Anderzijds: een opvangcentrum gaat zo goed als nooit honderd procent gevuld zijn. Je zit daar met een enorme puzzel van matching: je hebt containers van twee, vier, zes, acht personen. Je hebt niet altijd een honderd procent match van een container en een gezin." Anders gezegd: bij een gezin kan je niet zomaar een alleenstaande man plaatsen.