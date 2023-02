Anonieme koper in Destelbergen zoekt familie van soldaat die oorlogsdagboek schreef

"Hij schrijft er over zijn ervaringen tijdens de eerste oorlogsdagen. Hij werkte vermoedelijk als soldaat bij de medische diensten. Hij beschrijft het veldhospitaal en ook de gewonden die binnen gebracht worden. Het dagboek begint op 10 mei 1940, de allereerste oorlogsdag in België. De tekst geeft een goed beeld van wat de soldaat meemaakte tijdens de Duitse inval in België, hij schreef er zijn herinneringen en gevoelens in neer, elke dag. Het verhaal eindigt één maand later, op 10 juni 1940, de dag dat hij weer thuiskomt."