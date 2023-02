Grote bezorgdheid over ontspoorde trein met chemische stoffen in Amerikaanse staat Ohio: "Wantrouwen in overheid is groot"

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een treinongeval gebeurt in de Verenigde Staten. Sinds de start van 2023 hebben al zeker een dozijn ongevallen op het spoor plaatsgevonden. Enkele weken geleden was er zelfs nog een incident in Ohio. Volgens Amerikaanse spoorwegexperten was de crash het onoverkomelijke gevolg van de nalatigheid rond de veiligheidsmaatregelen. "De spoorinfrastructuur laat vaak te wensen over hier in de VS", zegt Björn Soenens. "Er wordt al jaren minder geïnvesteerd in het spoor."