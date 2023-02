Hasselt wordt eerste bpost Ecozone van Limburg

In enkele andere steden buiten Limburg is al een Ecozone ingevoerd, en de resultaten daarvan zijn positief. “In Leuven is er sinds kort ook een Ecozone en daar is er elke dag 1,9 ton CO2 minder ten opzichte van de situatie voordien. Wat de Ecozone qua CO2-uitstoot betekent voor Hasselt weten we nu niet exact, maar één ding staat vast: de Hasselaren krijgen properdere lucht”, besluit de minister.