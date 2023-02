Waarom pestgedrag uit het verleden ons vaak blijft achtervolgen

Pesterijen zijn een rode draad in het leven van Rosie (65). Ze werd als tiener gepest op school, thuis door familieleden en later ook op het werk. “Ik denk dat ik dat pestgedrag onbewust uitlok. Zou dat kunnen?” Caroline Vandevenne: “Mensen die slachtoffer werden van pestgedrag, hebben vaak een erg gesloten lichaamshouding. Onbewust ga je die onzekerheid uitstralen, zeker als het jouw mechanisme was om jezelf onzichtbaar te maken. Iemand met minder goede bedoelingen kan dat signaal oppikken en misbruiken.”

Je lichaamstaal veranderen, doe je niet door je rug te rechten en flink te zijn. Caroline Vandevenne: “Je vraagt je lichaam om na jaren plots een andere houding aan te nemen. Dat is onnatuurlijk. Je zal in eerste instantie verzet voelen. Zo’n proces doe je dus stap voor stap. Ik merk soms dat mensen met een laag zelfbeeld liever in hun ellende blijven zitten dan te kiezen voor verandering. En toch is dat de eerste keuze die je moet maken: ik wil dit niet meer.”