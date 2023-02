Van jongste procureur van België tot drugscommissaris: wie is Ine Van Wymersch?

Haar carrière als magistraat is in 2011 van start gegaan op het Brusselse jeugdparket, maar Van Wymersch werd bij het grote publiek bekend als woordvoerder van het parket van Brussel, een job die ze meer dan acht jaar uitoefende. Daarnaast bleef ze voltijds openbaar aanklager. "Geen commentaar is geen optie", was haar motto, en dat werd gesmaakt door journalisten.



Het was vooral in de nasleep van de aanslagen in Brussel in 2016 dat Van Wymersch geprezen werd voor haar heldere communicatie, waarbij ze de woordvoering van de slachtoffers op zich nam. In 2016 kreeg Van Wymersch nog de prijs voor beste Nederlandstalige woordvoerder, van communicatievereniging KORTOM en de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ).