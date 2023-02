Tweehonderdtal asielzoekers brachten (opnieuw) nacht door in tenten aan Klein Kasteeltje in Brussel: "Schrijnend beeld" 

"Het is een schrijnend beeld: tientallen tenten staan hier, sommige geïmproviseerd met plastic zeilen." Dat vertelt onze verslaggever Marieke Van Cauwenberghe van aan de brug bij het Klein Kasteeltje vanochtend. "Het zijn buurtbewoners die al dat gerief naar hier hebben gebracht. Intussen is het beginnen regenen en staat er veel wind."

In totaal zou het gaan om een tweehonderdtal mensen die daar de nacht hebben doorgebracht. "Het merendeel kwam uit het kraakpand van de Paleizenstraat in Schaarbeek", zegt Michel Genet, directeur van Dokters van de Wereld. "We stellen vast dat ze een blauw bandje hebben en dus asielzoekers zijn, maar geen plaats kregen op de bussen die vanuit de Paleizenstraat vertrokken. Er werd hen een opvangplaats beloofd, maar ze hebben die niet gekregen. Ze komen uit Afghanistan, Somalië en Burundi en normaliter worden die wel opgevangen in het Fedasil-systeem."

Zo'n tentendorp is geen duurzame oplossing, benadrukt Genet. "Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft gezegd dat ze eerst de asielzoekers wil helpen die van de Paleizenstraat naar een hotel in Sint-Pieters-Leeuw werd gebracht, maar wij vinden dat de mensen op straat eerst geholpen moeten worden. Dit is bricolage, mensen kunnen niet in een tent blijven wonen."