Klok van universiteitsbibliotheek in Leuven slaat plots ook 's nachts elk uur: "Buurtbewoners konden niet slapen"

Volgens beiaardier Luc Rombouts was de klok niet op hol geslagen, maar was er een foutje gebeurd bij de installatie van een nieuw computeruurwerk. "Het torenuurwerk van de universiteitsbibliotheek was verouderd en liep niet meer juist. Daarom heeft een firma gisteren een nieuw computeruurwerk geplaatst. Maar bij de programmatie is men vergeten de nachtuitschakeling te activeren. Daardoor heeft de grote klok de hele nacht elk uur geslagen."