Aangetroffen lichaam in rivier de Nete in Duffel is dat van vermiste vrouw die vorige maand in de Zenne viel met haar fiets

De 25-jarige vrouw uit Eppegem kwam in de nacht van zaterdag 28 januari op zondag 29 januari om onduidelijke redenen met haar fiets in de Zenne terecht. Ze was van haar werk op weg van Mechelen naar huis.

Getuigen zagen het incident gebeuren langs het jaagpad in Zemst. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden haar niet redden. De voorbije weken werd intensief naar haar lichaam gezocht, maar ze werd niet teruggevonden. Gisterenavond werd in Duffel haar lichaam uit het Netekanaal gehaald. Ze moet helemaal tot aan het Zennegat in Mechelen zijn afgedreven, om daar in een andere zijarm te zijn beland en te zijn meegevoerd tot in het Netekanaal.