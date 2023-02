Lichtfestival "Bright Brussels" zet art nouveau in Brussel in de schijnwerpers

De drie verlichte routes bevinden zich in de Koningswijk en de Europese wijk. Voor het eerst vindt het lichtfestival ook plaats in Schaarbeek. Er zijn drie wandelroutes met in totaal een twintigtal lichtinstallaties. Zo is er in het Josaphatpark een lichtinstallatie met 12 lichtgevende bomen, die het aantal voorbijkomende fietsers tellen. Aan het Europakruispunt voor het Centraal Station staat dan weer een installatie die bestaat uit 960 zaklampen die in een luchtcirkel zijn opgesteld.

Naast de lichtinstallaties vinden er de komende dagen ook nocturnes in musea en rondleidingen plaats in de verschillende wijken. Het lichtfestival is gratis en is nog tot en met 19 februari te bewonderen.