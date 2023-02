Limburgse kunstenaar Tom Herck laat filmpje van controversieel kunstwerk afspelen op Times Square in New York

Gisterenavond, 21 uur Belgische tijd, was er op Times Square in New York een filmpje te zien over 'The decline (Het verval)', een van de werken van kunstenaar Tom Herck uit Sint-Truiden. Het werk, ook wel gekend als het kaartenhuis, staat sinds 2016 in de buurt van 't Speelhof in Sint-Truiden en was gisteren dus in de VS te zien op een scherm van 60 op 40 meter.