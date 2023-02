"About damn time": fenomeen Lizzo staat vanavond in het Sportpaleis, met hits die veel vertellen over wie ze is

1. "Oh, I've been so down and under pressure. I'm not the girl I was or used to be. Uh, bitch, I might be better" uit "About damn time" (2022)

Zelfliefde en bodypositivity: het zijn twee belangrijke thema's die als een rode draad lopen door alles wat Lizzo doet, of het nu haar speciale kledinglijn is op maat van zwaarlijvige mensen of haar nummers. Niet toevallig kiest Lizzo er heel bewust voor om zich tijdens de Grammy's in 2020 op het podium te laten flankeren door professionele plussize zwarte ballerina's, naast haar vaste groep danseressen met een maatje meer. Het bezorgt haar entourage grijze haren om die dansers te vinden, want de balletwereld is overwegend wit, en danseressen zijn vaak hyperslank. Maar Lizzo en haar big girls staan er wel.

Lizzo op de Grammy's in 2020, geflankeerd door plussize danseressen en ballerina's

"Big is beautiful": die boodschap wil Lizzo zo veel mogelijk uitdragen, nadat ze zelf een groot deel van haar leven geworsteld heeft met haar gewicht, zeker tijdens haar tienerjaren. "Ik deed er alles aan om er zo mager mogelijk uit te zien. Eigenlijk haatte ik mijn lichaam toen."

Muziek wordt daarom de grote uitlaatklep van de jonge Lizzo. Gaandeweg wordt ze zich bewust van de impact die ze als plussize popster kan hebben. Ze is de enige op het hoogste niveau van de muziekwereld met een maatje meer, en daarom zijn vrijblijvende leuke deuntjes zonder inhoud géén optie. "Ik ben een vrouw, die zwart is én dik: dat is een triple statement op zich. Als artiest ben ik een doorgeefluik, dus ik kan niet zomaar iets doen. Via mijn muziek ga ik in gesprek met de mensen die naar mij luisteren."

BEKIJK - de videoclip van "About damn time":

2. "Mirror, mirror on the wall, don't say it, 'cause I know I'm cute" uit "Juice" (2019)

Op Lizzo's meest recente album "Special" staan eerlijke en kwetsbare nummers, die dicht bij haarzelf liggen. Ze zet bewust en graag in de verf dat ze een dikke, zwarte vrouw is - ook in foto's en videoclips - en dat ze daar trots op kan zijn, na een lange periode van zelfhaat. Lizzo hoopt een voorbeeld te zijn voor iedereen met een maatje meer die twijfelt aan zichzelf. "Als klein meisje wou ik in de media graag iemand zien zoals ik. Nu kan ik dat zelf zijn voor anderen."

Lizzo's zelfliefde komt ook aan bod in haar opvallende TED-talk, over "twerking". Ze benadrukt daarin hoe de uitbundige dansbewegingen, waarop die relatief nieuwe term is geplakt, eigenlijk hun wortels hebben in de zwarte cultuur. Ze vertelt hoe het twerken haar heeft geholpen om haar vrouwelijke vormen te aanvaarden en hoe het altijd zal passen in een zwarte traditie. "Maar hoe bekender je wordt, hoe meer je blackness op een bepaalde manier wordt afgenomen." Hoe dan ook: Lizzo twerkt graag en veel, op het podium en in haar clips.

BEKIJK - de videoclip van "Juice":

3. "I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch" - "Truth hurts" (2017)

Deze ene zin uit "Truth hurts", de eerste Amerikaanse nummer 1-hit van Lizzo uit 2019, heeft haar leven volledig veranderd. Hoewel ze het nummer al in 2017 had geschreven, als relaas van een zoveelste gebroken hart, haalde het pas in 2019 de nummer één positie in de Amerikaanse Billboardlijst. Lizzo is dan "al" 31 en bijna 10 jaar aan het timmeren aan haar muzikale carrière. "Niémand wou een contract geven aan dat zwarte, dikke meisje, dat rapte, fluit speelde én zong. Maar eigenlijk is het een voordeel dat ik niet ben opgegroeid onder het oog van paparazzi."

De sleutel tot die plotse doorbraak? TikTok, en dan vooral deze ene zin, waarvoor veel mensen in TikToks een DNA-test lijken te imiteren. Lizzo's teksten zijn catchy en makkelijk uit te beelden, waardoor ze zich uitstekend lenen tot vrolijke dansjes in korte TikToks. Wat deze songtekst en de beat in "Truth hurts" nog prijsgeven, is de evolutie die Lizzo heeft doorgemaakt, van stoere rapster naar rasechte singer-songwriter. Lizzo is bovendien een geschoolde muzikante: ze haalt haar dwarsfluit nog geregeld boven voor een intermezzo tijdens haar concerten. Leuk detail: ze noemt haar instrument Sasha, een verwijzing naar Sasha Fierce, de bijnaam van haar grote voorbeeld Beyoncé. Sasha de dwarsfluit heeft trouwens haar eigen Instagramaccount.

BEKIJK - de videoclip van "Truth hurts":

4. "Am I ready? To be loved, to be loved" - "2 be loved" - 2022

Je kan pas iemand graag zien én graag gezien worden door een partner als je jezelf graag ziet, zo wil het cliché. De titel en het refrein van Lizzo's meest recente radiohit "2 be loved" verraden dat ze in de liefde niet altijd gelukkig is geweest. In het verleden is een gebroken hart wel vaker een bron van inspiratie geweest in haar nummers. Zo zingt Lizzo in "Good as hell": "if he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door". Na een knipperlichtrelatie is ze nu bijna een jaar officieel samen met Myke Wright, een comedian/presentator/modeontwerper/muzikant die net als Lizzo afkomstig is uit Detroit. Het koppel kent elkaar sinds 2016 en na enkele break-ups hebben ze nu definitief voor elkaar gekozen. Lizzo was lang niet klaar voor een vaste relatie."How am I supposed to love somebody else? When I don't like myself", zo zingt ze daarover in "2 be loved". "Ik heb echt moeten leren om van mezelf te houden", zegt ze in de documentaire "Love, Lizzo". "Tot het besef kwam dat ik mijn hele leven in dit lichaam zal zitten, dus dat ik er maar beter van kan houden." In een recent interview bij BBC Radio, naar aanleiding van de Brit Awards, heeft ze gezegd dat ze gelukkiger is dan ooit. Lizzo en Myke waren volgens ooggetuigen achter de schermen bij de BBC onafscheidelijk. In "2 be loved" biecht Lizzo trouwens op welk koosnaampje Myke voor haar gebruikt. "He call me Melly (ayy), he squeeze my belly."